Maltempo a Palermo, salvati una coppia e il loro bimbo di 4 mesi

PALERMO (ITALPRESS) – Disagi per il maltempo a Palermo. Una squadra di vigili del fuoco ordinaria e una del nucleo sommozzatori sono intervenute per soccorrere alcune persone rimaste intrappolate nella loro auto a causa dell’acqua alta in via Ugo La Malfa, in prossimità del sottopassaggio di accesso a viale Regione Siciliana (direzione Trapani). Le persone intrappolate, un uomo, una donna e un neonato di 4 mesi, sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco e affidati alle cure del personale del 118 per gli accertamenti del caso.

– Foto VVF –

(ITALPRESS).