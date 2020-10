Maltempo, da Reale Group sostegno a Piemonte, Liguria e Val d’Aosta

TORINO (ITALPRESS) – Le tre regioni italiane flagellate dal maltempo di venerdì e sabato scorso, Piemonte, Liguria e Val d'Aosta, hanno subito danni ingenti con dispersi e vittime. Reale Group ha stanziato un fondo fino a 5 milioni di euro, finalizzato a portare un aiuto concreto alle famiglie e alle aziende assicurate con Reale Mutua e Italiana Assicurazioni, che non abbiano previsto le coperture per alluvione all'interno delle loro polizze. "La scorsa settimana, il Nord Italia, ha subito molti danni dovuti agli eventi naturali – afferma Luigi Lana, presidente di Reale Group – Reale Group, come già fatto in precedenti occasioni, vuole dimostrare la propria vicinanza ai Soci/Assicurati con aiuti concreti, come questi, che rispecchiano la sua natura mutualistica che non è un'idea astratta, ma un fatto concreto, risultato di anni di storia, di impegno, di serietà e di attenzione quotidiana". Inoltre, Reale Foundation, la fondazione corporate del Gruppo, con l'erogazione di 90.000 euro esprime la propria vicinanza alle comunità di Ceva, Nucetto, Ormea, Garessio, Limone Piemonte e Borgosesia. In particolare, Reale Foundation interverrà a favore di Fondazione Valsesia per l'acquisto di attrezzature utili a fronteggiare l'emergenza alluvionale e utilizzabili anche per la cura del territorio della Valsesia e la prevenzione di eventuali ulteriori emergenze, che saranno donate all'A.I.B. Protezione Civile di Borgosesia. "Il bilancio post alluvione è tragico; il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta sono stati duramente colpiti e hanno bisogno subito dell'aiuto di tutti – spiega Luca Filippone, direttore generale di Reale Mutua -. Oggi più che mai siamo convinti che l'attenzione alle persone, la resilienza e la velocità di reazione debbano guidare il nostro modo di agire. Attraverso provvedimenti rapidi e concreti rivolti ai nostri Soci/Assicurati, intendiamo confermare l'importanza che riveste per noi il benessere della collettività e la generazione di impatti sociali positivi". (ITALPRESS). sat/com 09-Ott-20 14:01