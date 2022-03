Maltempo: danni al palasport di Bagheria, chiude l’hub vaccinale

Per i forti venti della notte scorsa è stato chiuso l’hub vaccinale del palazzetto dello Sport “Dalla Chiesa Setti Carraro” di via San’Ignazio di Loyola a Bagheria. Lo dice in una nota il comune del palermitano con l’assessore alle politiche sociali Emanuele Tornatore di concerto con il direttore dell’Asp 6 di Bagheria Gianfranco Licciardi.

Il maltempo ha divelto una parte della copertura del tetto e per garantire la sicurezza dei cittadini che si recano all’hub per la somministrazione dei vaccini i vigili del fuoco, intervenuti sul posto per il controlli, ne hanno decretato la temporanea chiusura sino alla messa in sicurezza.

“Al più presto Comune di Bagheria ed Asp comunicheranno ai cittadini la nuova sede, giorni e orari di apertura dove recarsi per le vaccinazioni anticovid – si legge nella nota – L’Asp provvederà a riorganizzare gli appuntamenti per coloro che avevano effettuato la prenotazione oggi o nei giorni sino a quando non sarà ripristinato il servizio che riprenderà al più presto”.