Maltempo, danni nel ragusano a causa del forte vento

RAGUSA (ITALPRESS) – Continua il maltempo nel ragusano e sono sempre tante le segnalazioni e le richieste di intervento ai Vigili del Fuoco. Il vento ha provocato il distacco di tegole e alberi. Diversi i pali pericolanti, come i tetti divelti. Un intervento è in corso a Vittoria. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sempre a causa del forte vento è stato necessariuo chiudere provvisoriamente l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, in entrambe le direzioni, tra il km 103,300 e il km 119,700. Il traffico è stato deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Enna per i veicoli provenienti da Catania, mentre per quelli provenienti da Palermo uscita obbligatoria allo svincolo di Caltanissetta.

– foto: Vigili del Fuoco

(ITALPRESS).