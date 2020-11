Maltempo in Sardegna, ritrovato corpo dell’anziana dispersa nel Nuorese

NUORO (ITALPRESS) – È stato ritrovato, stamane, il corpo senza vita di Lia Orunesu, la donna di 89 anni travolta dal fango ieri nel comune di Bitti, nel nuorese. Si tratta della terza vittima dell'alluvione che ha investito la zona. Le altre vittime sono l'allevatore Ilario Giuseppe Mannu, di 55 anni, ed il pensionato Giuseppe Carzedda, di 90 anni. A fare la scoperta sono stati i volontari della Protezione civile impegnati in queste ore, insieme a vigili del fuoco, forze di polizia e volontari. Il corpo della pensionata è stato trasportato al cimitero. A Bitti si continua a scavare per liberare le strade dal fango e dai detriti. Al lavoro anche l'esercito. Intanto, si sposta dal Nuorese alla Gallura l'allarme per il maltempo in Sardegna. Timori per la valle tra Torpè e Posada, a causa della diga Maccheronis. In tutta la Sardegna sono stati 250 i soccorsi effettuati dall'inizio dell'emergenza. Lo rendono noto i Vigili del fuoco. "Sono vicina alle famiglie delle vittime e alle comunità gravemente colpite", ha dichiarato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, che ha rivolto un ringraziamento "a Vigili del fuoco, prefettura di Nuoro, Forze di polizia, Protezione civile, e sindaci al lavoro per i soccorsi". (ITALPRESS). vbo/r 29-Nov-20 13:16