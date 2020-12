Maltempo in Sicilia, il vento sferza il Palermitano, paura sul viadotto dell’autostrada

Maltempo in Sicilia, l’Isola sferzata dal forte vento che sta provocando danni in provincia di Palermo. Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco. Quaranta già eseguiti altri 40 programmati.

Alberi abbattuti in strada, tettoie pericolanti tra via Altofonte, Monreale, Cefalù, Trabia, ma anche nel capoluogo. Sull’autostrada Palermo Catania sul viadotto “Caracoli” nella zona di Termini Imerese un Tir si è inclinato appoggiandosi sul guard-rail, miracolosamente la struttura ha tenuto impedendo al mezzo di precipitare nel vuoto.

Oltre ai pompieri stanno intervenendo gli agenti della polizia stradale. Nella tratta ferroviaria Palermo, Messina Agrigento il traffico dei treni è stato sospeso in prossimità di Termini Imerese per un guasto alla rete elettrica.

A Partinico il forte vento ha scoperchiato parte del tetto da un’abitazione in via Torino. Anche a Palermo sono state decine le richieste di intervento ai vigili del fuoco per alberi divelti e cartelloni pubblicitari abbattuti in diverse zone della città, in particolare alla Favorita, lungo corso Tukory, via Sciuti e via Oreto. Rallentamenti si registrano lungo l’autostrada Palermo-Catania.