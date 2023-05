Maltempo, Musumeci “Stato di emergenza sarà ampliato”

ROMA (ITALPRESS) – "Lo stato di emergenza sarà adottato nel prossimo Consiglio dei ministri, con un provvedimento per ampliare" quello già adottato "per la prima calamità che ha colpito la regione a inizio maggio", con "un'ulteriore dotazione finanziaria che stiamo quantificando in queste ore". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa sul maltempo in Emilia Romagna. "Poi, cessata l'emergenza, si passerà alla fase di ricognizione più dettagliata", ha aggiunto. "Complessivamente il numero dei senza tetto è intorno ai 4mila", ma è un dato "incerto, assai approssimativo: c'è quello ufficiale dell'evacuazione governata dall'ente pubblico e quello dell'allontamento volontario. Il dato può cambiare di ora in ora, molti possono aver trovato già alloggio presso familiari. Lo sapremo nelle prossime ore", ha spiegato. "Sono 24 i Comuni allagati, tutti i fiumi dell'Emilia Romagna hanno purtroppo registrato la tracimazione. La media dell'acqua piovana è di 200 millimetri in 36 ore ma in alcune zone ha raggiunto i 500 millimetri", ha concluso il ministro. (ITALPRESS). -foto xi2/sat/red 17-Mag-23 13:52