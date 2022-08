Maltempo, Nubifragio a Palermo, strade allagate e disagi

PALERMO (ITALPRESS) – Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte e alle prime luci dell’alba a Palermo, provocando disagi alla circolazione e l’annoso problema irrisolto degli allagamenti. In particolare, le strade si sono riempite d’acqua in poco tempo in diverse zone della città, come in via San Lorenzo Colli, nel rione di Partanna, in via dell’Olimpo e in via Lanza di Scalea, dove all’altezza del centro commerciale Conca d’Oro l’acqua è alta di diversi centimetri, così come in via Ugo La Malfa e in diversi tratti della Circonvallazione. Interventi dei Vigili del Fuoco che hanno aiutato gli automobilisti rimasti bloccati con le proprie auto a causa dei fiumi di acqua e fango che si sono creati. In diversi punti della città, inoltre, la pioggia battente ha trascinato con sè cumuli di rifiuti non raccolti lasciati sui marciapiedi, sparpagliandoli per diversi metri. A Mondello ulteriori disagi, con l’acqua, ristagnata nelle strade, che è inevitabilmente confluita all’interno dei cancelli delle villette. Allagamenti anche nel sottopassaggio di viale Lazio, che è stato chiuso in via preventiva.(ITALPRESS).

Photo credits: xd7