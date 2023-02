Maltempo, paura anche a Palermo: crolla un ficus su auto in transito

Se ne è andato un gigante verde che aveva protetto viale delle Magnolie, a Palermo, con la sua maestosa presenza. Non ha resistito alle forti raffiche del vento impetuoso di stanotte, cedendo di colpo. Vigili del fuoco, polizia municipale e operatori del verde del Comune sono ancora a lavoro per rimuovere dalla strada l’enorme Ficus macrophylla crollato stamattina a Palermo, all’angolo tra viale delle Magnolie e viale Piemonte, probabilmente a causa del maltempo. L’albero, che ha completamente ostruito la strada, è caduto su un’auto in transito con a bordo due persone rimaste miracolosamente illese. Ed è proprio questo l’ultimo dono dell’enorme ficus ai palermitani.

Nella zona il traffico è paralizzato. “La caduta del Ficus macrophylla, avvenuta nelle prime ore di oggi in viale Piemonte, è stata provocata dal maltempo degli ultimi due giorni – spiega l’assessore comunale al Verde Urbano Andrea Mineo – Da quel che emerge dalle relazioni degli uffici, negli ultimi due anni sono stati effettuati interventi di sfoltimento ma soprattutto il Visual tree assessment, un esame diagnostico mirato a verificare le condizioni di stabilità e salubrità dell’albero. Da quel che hanno potuto constatare gli operatori del verde, che insieme ai vigili del fuoco e i vigili urbani sono al lavoro incessantemente da stamattina, pare esserci in profondità, e pertanto non rilevabile con le strumentazioni e le tecnologie a disposizione, un ammaloramento nella sezione centrale dovuto all’età dell’albero. Siamo al lavoro per predisporre un censimento arboreo aggiornato corredato da un piano del verde ad oggi del tutto assente da anni”.

Intanto tra i residenti della zona serpeggia la paura per la sorte degli alberi superstiti. Si chiede, a gran voce, un attento monitoraggio e un serio intervento di rilevazione per scongiurare altre perdite.

