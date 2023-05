Maltempo, Renzi “Basta rinvii, Meloni riprenda l’unità di missione”

ROMA (ITALPRESS) – C'era un progetto che "non era mio ma di Renzo Piano. In questo momento, però, qualsiasi discussione credo sia superflua perchè prima ci sono le lacrime per i 9 morti, per le persone disperse, per i migliaia di evacuati, ora diamo tutti una mano. Una volta asciugate le lacrime c'è una struttura che avevamo messo in campo, faccio un appello al presidente Meloni: basta con i rinvii, si tratta di rimettere in piedi l'unità di missione. C'era scritto 'Renzi', lo leviamo e mettiamo 'Meloni'". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a Sky Tg24. "Il cambiamento climatico c'è e non lo puoi negare. Mettiamo i soldi su questo e non sugli stadi", aggiunge. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). xb1/sat/red 18-Mag-23 11:25