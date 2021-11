Maltempo, un morto per una tromba d’aria nel ragusano

RAGUSA (ITALPRESS) – Non si arresta l’ondata di maltempo in Sicilia. Dopo la giornata critica di ieri nella parte occidentale dell’isola questa notte è stato intetressato soprattutto il ragusano e il catanese. C’è anche una vittima per una tromba d’aria. Si tratta di un 53enne. L’uomo, appena uscito da casa, nela zona di Modica, sarebbe stato colpito in pieno dal vortice. Tromba d’aria anche nella zona del mercato ortofrutticolo di Comiso. Completamente distrutto un distributore di carburante sulla strada Comiso-Chiaramonte. Un forte temporale si è registrato nella costa vittoriese. Allagamenti a Scoglitti dopo che una forte grandinata ha colpito la zona fin dalla serata di ieri. Il ghiaccio si è poi trasformato in torrenti di acqua e detriti. Blocchi di ghiaccio sono stati segnalati anche nel catanese, in particolare ad Aci Sant’Antonio. Allagamenti anche nel capoluogo etneo lungo alcune vie principali del centro.

