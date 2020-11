Mancini guarito dal Covid “Finalmente negativo, sto bene”

MILANO (ITALPRESS) – "Coronavirus? Sto bene, ho finito oggi: sono risultato negativo questo pomeriggio". Così Roberto Mancini, il ct della Nazionale italiana, nel corso della presentazione di "La partita della vita", la biografia di Sinisa Mihajlovic. Il condottiero azzurro, dunque, si è messo alle spalle il Covid-19. Il commissario tecnico della Nazionale era risultato positivo lo scorso 6 novembre ed è stato costretto a saltare gli ultimi impegni degli azzurri che mercoledì scorso, vincendo a Sarajevo, hanno conquistato l'accesso alla finale four della Nations League. Al posto del "Mancio" in panchina Alberico Evani, ma il ct ha comunque seguito giorno per giorno gli allenamenti degli azzurri a Coverciano, rimanendo sempre in contatto con tutto il suo staff. (ITALPRESS). spf/ari/red 20-Nov-20 18:35