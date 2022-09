Mandreucci e Vella l’11 settembre alla Tonnara Bordonaro a Palermo

Prendi la musica e affidala a due voci che con le loro chitarre hanno una innumerevole quantità di storie da raccontare.

Marcello Mandreucci e Rosario Vella portano il loro format “Le canzoni raccontano” l’11 settembre alla Tonnara Bordonaro in piazza Bordonaro 9 a Vergine Maria.

La serata comincerà alle 19,30 con l’apertura del lounge bar, dove potere fare aperitivo a base di sushi, e del ristorante. Il menù è disponibile su www.tonnarabordonaromenu.it.

Alle 21 saliranno sul palco Marcello Mandreucci e Rosario Vella, con il loro format “Le canzoni raccontano”. Non solo un concerto, ma un’incursione tra le hit che ci hanno cambiato la vita, shakerando canzonette e brani d’ autore – da Fabrizio De Andrè a Bob Dylan, dai Beatles ai Rolling Stones – trattando questa mitologia musicale con leggerezza e contenuto. Trent’anni di sodalizio artistico, quello tra Rosario e Marcello, che permetterà loro di sfidare persino il pubblico, chiedendo canzoni a richiesta come se fossero jukebox viventi in un racconto comico-involontario. Marcello Mandreucci in particolare sarà impegnato nel cantare alcuni brani del suo album di prossima uscita, con canzoni in lingua sicula.

È consigliata la prenotazione attraverso il sito www.tonnarabordonaro.it, oppure su whatsapp al 340 8566996 o telefonicamente al numero 366 5927389.