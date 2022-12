Manovra, Conte “Crea le premesse di un disastro sociale”

ROMA (ITALPRESS) – "State creando le permesse di un grande disastro sociale". Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, nel suo intervento in Aula alla Camera, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia sulla manovra. "Lo smantellamento del reddito di cittadinanza, unito all'indifferenza per le buste paga, con il ricorso massiccio ai voucher significa che avete una visione distorta del mercato del lavoro. È schiavismo 2.0". Gli applausi alla manovra "vi sono arrivati dai falchi europei dell'austerità. Non dovete dire 'Siamo pronti', ma 'Siamo proni': andate in Europa con il cappello in mano". "Il vostro disegno di giustizia è molto chiaro, un doppio binario: una giustizia carezzevole per i colletti bianchi, una giustizia inflessibile per la gente comune – ha aggiunto -. Vi inchioderemo alla questione morale, una questione che sta facendo sanguinare le istituzioni europee. Dobbiamo perseguire giustizia ed equità, per questo annuncio il voto contrario alla fiducia da parte del MoVimento 5 Stelle". – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). sat/red 23-Dic-22 20:38