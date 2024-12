Manovra, Leo “Fatto il massimo con poche risorse a disposizione”

ROMA (ITALPRESS) – "Come si va a dire che non andiamo incontro ai problemi dei cittadini e dei contribuenti? Nel momento in cui rendiamo strutturali le famose tre aliquote, abbiamo reso strutturale il cuneo fiscale, siamo andati incontro alle imprese più strutturate perché prendiamo la riduzione di 4 punti percentuali a quelle che non riducono livelli occupazionali e che non hanno fatto cassa integrazione e investono. Stiamo facendo, con le pochissime risorse a disposizione, il massimo che si possa fare. Il governo non poteva fare diversamente". Così il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, a margine di Atreju. "L'opposizione fa la sua parte e dice quello che direbbe qualsiasi opposizione, ma i dati sono sotto gli occhi di tutti: una manovra di 30 miliardi con la maggior parte destinata alle famiglie", aggiunge. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xb1/sat/red 14-Dic-24 16:26