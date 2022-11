Manovra, Salvini “Risorse per bollette, imprese e famiglie”

VENEZIA (ITALPRESS) – "Sulla manovra sono contento perché la stragrande maggioranza delle risorse andrà per le bollette, imprese e famiglie, ma come promesso ci sarà lo stop alla Fornero e l'avvio di Quota 41, innalzamento della flat tax almeno fino a 85 mila euro, rinnovata pace fiscale, revisione importante al Reddito di cittadinanza, noi abbiamo chiesto che per chi rifiuta il lavoro non si deve sprecare denaro pubblico". Lo ha dichiarato Matteo Salvini, ministro per le Infrastrutture, a Venezia. Foto xa7 Italpress (ITALPRESS). xa7/vbo/r 19-Nov-22 14:58