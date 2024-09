Manovra, Tajani “Serve una politica per la crescita”

ROMA (ITALPRESS) – "Dobbiamo lavorare assiduamente per la manovra che è la priorità per dare al nostro Paese una politica per la crescita, dobbiamo aiutare 4 milioni di piccole e medie imprese, artigiani, agricoltori e liberi professionisti". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa nella sede di Forza Italia a Roma. "Ecco perché continuiamo a insistere sul taglio del cuneo fiscale". Inoltre "bisogna continuare sulla decontribizione per le madri lavoratrici, che va allargata alle partite Iva. Poi c'è la questione delle pensioni minime", sulla quale "mi pare che tutto il centrodestra sia d'accordo". Nella manovra serve "un'attenzione alla riduzione del debito pubblico che è troppo alto. La strada migliore per ridurlo è una manovra che punti alla crescita economica – ha spiegato Tajani -, quindi: taglio del cuneo fiscale, riduzione della pressione fiscale, la decontribuzione per le madri che hanno da due figli in su, non soltanto per le lavoratrici dipendenti ma anche per le partite Iva, rifinanziamento del fondo di garanzia per i mutui dell'acquisto della prima casa dei giovani, rifinanziamento di tutte le iniziative per favorire l'accesso all'università dei giovani e, per quanto riguarda i pensionati, continuare nell'azione di incremento delle pensioni minime, con l'obiettivo di arrivare a mille euro entro la fine della legislatura". – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xi2/sat/red 09-Set-24 14:01