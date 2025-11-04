Maratona di Palermo, al CRAL UniCredit la mostra fotografica di Gianfranco De Paoli

PALERMO (ITALPRESS) – Palermo celebra dieci anni di corsa, memoria e comunità: il nuovo CRAL UniCredit di Palermo, Agrigento e Caltanissetta apre le porte a una mostra fotografica che racconta la Maratona di Palermo 2014-2024 con tanti scatti, tra emozioni di gara, città in movimento e frammenti di storia recente, visitabile dal 5 al 21 novembre (lun-ven, 10:00-13:00) nella sede di via Ruggero Settimo 42. L’esposizione, sostenuta da UniCredit, trasforma il circolo aziendale in uno spazio fruibile per soci, colleghi e cittadini, rinsaldando un legame sport-cultura che genera anche ricadute turistiche fuori stagione.

“Il legame tra UniCredit e la Maratona di Palermo è ormai storico: dal 2008 sosteniamo una manifestazione che valorizza il rapporto tra sport, arte, cultura e ambiente in uno dei centri storici più belli del mondo – ha affermato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit -. La corsa attira famiglie e contribuisce a destagionalizzare i flussi turistici; tanti nostri colleghi partecipano e, nella ‘gara nella gara interna’, consegniamo un trofeo dedicato a due colleghi appassionati che non ci sono più, Maurizio Fragale e Giuseppe Battaglia”.

“Il progetto – racconta l’autore Gianfranco De Paoli – nasce dal desiderio di donare ai colleghi unimaratoneti le immagini di questi dieci anni: metà dei 50 scatti è dedicata a loro e, al termine dell’esposizione del 21 novembre, le fotografie saranno regalate a chi le vorrà; ho curato didascalie e storie, perché non sono solo immagini di corsa: ci sono i segni del Covid, gli atleti con le mascherine, il minuto di silenzio dopo le stragi di Parigi del 2015, e momenti che commuovono come Vito Massimo Catania che spinse per 42 km la carrozzina di Giusi Di Vita“.

“Questo spazio vuole essere punto d’incontro tra soci, dipendenti, ex dipendenti e cittadinanza, un luogo fruibile dove le foto raccontano maratoneti e città, non solo colleghi e soci”, conclude Salvatore Mineo, presidente del nuovo CRAL UniCredit di Palermo, Agrigento e Caltanissetta.

