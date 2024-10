Marc Marquez vola nella Practice del Gp Thailandia

BURIRAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) – Lo spagnolo Marc Marquez (Ducati Gresini) è stato il migliore nel corso della Practice del Gran Premio di Thailandia, disputata sul circuito di Chang. Il tempo dell'otto volte campione del mondo è stato di 1'29"165 (nuovo record). Si deve accontentare, invece, della seconda piazza l'altro iberico Jorge Martin (Ducati Prima Pramac, +0"110). A completare il podio del turno c'è Enea Bastianini (Ducati Lenovo, +0"162). Francesco Bagnaia chiude con il quarto crono (Ducati Lenovo, +0"195), precedendo un convincente Maverick Vinales (Aprilia, +0"341), al quinto posto. Nell'ordine, completano la top ten e accedono al Q2 Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Alex Marquez, Marco Bezzecchi e Johann Zarco. Out e costretti a passare dal Q1, tra gli altri, Binder, Quartararo e Di Giannantonio. Non ha, invece, terminato la sessione Aleix Espargaro, alle prese con problemi fisici, a seguito della caduta avvenuta nelle FP1 mattutine. La classe regina tornerà in pista nella notte alle ore 5:05, in vista delle FP2. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xl9/mc/red 25-Ott-24 11:14