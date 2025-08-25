Marcello Caruso “Forza Italia primo partito in Sicilia, mi candido al congresso”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sono profondamente legato a Forza Italia, un partito che continua a ispirarsi ai valori di libertà e giustizia indicati dal Presidente Silvio Berlusconi. Tale è il mio legame, che certamente non eserciterò mai il mio ruolo per alimentare scontri interni, consapevole che un tale comportamento danneggerebbe il partito a vantaggio di altri. Segnalo, comunque, soprattutto a chi rischia di apparire un po’ distratto, che negli ultimi anni il nostro partito – grazie al contributo di molti, dai semplici militanti agli amministratori locali ai deputati di tutti i livelli istituzionali – è diventato il primo partito in Sicilia, rendendo la Regione la più azzurra d’Italia. Siamo il gruppo più numeroso all’Ars e, alle scorse elezioni per il rinnovo dei ex-enti provinciali, pur non condividendo le modalità di voto che precludono agli elettori di scegliere direttamente i propri rappresentanti, abbiamo ottenuto in assoluto il maggior numero di consiglieri eletti”. Lo dichiara Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia.

“Il prossimo congresso, condiviso con la Segreteria Nazionale per eleggere i coordinatori regionali, sarà l’occasione utile per quanti intendono presentare proposte e mozioni – aggiunge -. Questo darà l’opportunità ai nostri militanti di scegliere democraticamente chi guiderà il Partito nei prossimi anni e soprattutto di dialogare e confrontarsi nelle sedi a ciò deputate. Nessuno mi porterà mai, come purtroppo altri intendono fare, ad anteporre le mie mire personali al bene superiore di Forza Italia. Mi candido perché credo che, così come avvenuto in questi anni e con la collaborazione della deputazione, della classe dirigente, degli amministratori e dei nostri militanti, possiamo determinare un’ulteriore crescita del partito per farne sempre più il punto di riferimento naturale per tutti i liberali, i riformisti, i garantisti e gli europeisti che vogliono continuare a credere nella buona politica. A dispetto di quanti pensano di avvantaggiarsi da certe fughe in avanti, Forza Italia in Sicilia sarà sempre il vero e forte riferimento del centro moderato”, conclude Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia.

