Maria Sharapova si ritira a 32 anni “Addio tennis”

PALERMO (ITALPRESS) – "Il tennis mi ha mostrata al mondo e mi ha mostrato di che pasta ero fatta. E' grazie al tennis che mi sono messa alla prova ed e' col tennis che ho misurato la mia crescita. E qualsiasi cosa scegliero' per il mio prossimo capitolo, qualunque sara' la mia prossima montagna, continuero' a spingere, ad arrampicarmi, a crescere. Addio tennis". Per Maria Sharapova e' arrivato il momento di dire basta. A 32 anni, la bella siberiana annuncia in una lunga lettera pubblicata su "Vanity Fair" il suo ritiro. Una decisione quasi inevitabile per chi, abituata a dettare legge nel circuito, ha vinto appena tre incontri dall'Australian Open 2019 ad oggi, tormentata da quella spalla che piu' volte ne ha condizionato una carriera comunque incredibile. "Non mi sono mai chiesta 'ne vale la pena?' – scrive ancora la Sharapova – Nel dare la mia vita al tennis, il tennis mi ha dato una vita. E mi manchera', ogni giorno. Guardandomi indietro, il tennis e' stato la mia montagna. Il mio percorso e' stato pieno di buche e deviazioni ma il panorama dalla vetta era incredibile. E dopo 28 anni e 5 Slam, sono pronta a scalare un'altra montagna. Ma la fame di vittorie, a prescindere da quello che mi aspetta, non diminuira' mai". La Sharapova si ritira dopo 21 settimane in vetta al ranking Wta, 36 titoli fra cui 5 Slam (Wimbledon 2004, Us Open 2006, Australian Open 2008, Roland Garros 2012 e 2014), oltre a una Fed Cup (2008) e l'argento ai Giochi di Londra 2012. (ITALPRESS). glb/gm/red 26-Feb-20 15:30