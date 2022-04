Mariella Maggio rieletta segretaria per la provincia di Palermo di Articolo Uno

Una rielezione, per acclamazione, che riparte dal ruolo del partito alle prossime elezioni comunali di Palermo.

Mariella Maggio è stata nuovamente scelta come segretaria della federazione provinciale di Palermo di Articolo Uno nel corso del congresso provinciale dal titolo “È il tempo della sinistra” che si è tenuto ai Cantieri culturali della Zisa.

Nel corso dell’incontro, dove sono intervenuti delegati da tutta la provincia di Palermo e la deputata nazionale Maria Flavia Timbro, si è parlato del futuro del partito e del ruolo della sinistra alle prossime elezioni comunali di Palermo e non solo.

«Si ribadisce – dice Mariella Maggio – la necessità di continuare a operare per l’unità della sinistra, che è il fine per cui è nato Articolo Uno, nella convinzione della necessità per l’Italia di un grande partito socialista e ambientalista. Con questo spirito unitario a Palermo abbiamo contribuito alla nascita di un nuovo soggetto politico chiamato “Sinistra Civica Ecologista”, che aiuterà il candidato sindaco Franco Miceli, in vista delle prossime elezioni amministrative, con l’ambizione di andare oltre l’appuntamento elettorale del capoluogo siciliano e di diventare un modello per il resto della Sicilia e l’Italia».