Mario Barresi nuovo vicedirettore di La Sicilia “Remiamo controcorrente”

CATANIA (ITALPRESS) – “Sono il vicedirettore di La Sicilia. Da oggi”. Ad annunciarlo sul suo profilo Facebook è il giornalista Mario Barresi, che è stato caporedattore del quotidiano catanese. “C’è l’orgoglio di crescere – sottolinea – facendo crescere il mio giornale al fianco di Antonello Piraneo (per me un maestro di mestiere, ma soprattutto un fratello maggiore) e c’è il senso di responsabilità nei confronti dell’editore Salvatore Palella che ringrazio, di cuore, per la fiducia (alla faccia dei ‘cucchi’…)”.

“Ma la vera ‘notizia’ è un’altra – aggiunge -. Oggi è un giorno speciale per la nostra redazione. Per i meritatissimi riconoscimenti ad Alfredo Zermo, Giovanni Finocchiaro e Ombretta Grasso. E soprattutto per la trasformazione in articolo 1 full time dei contratti di (in ordine di ‘anzianità’) Massimo Leotta, Laura Mendola, Laura Distefano, Francesca Aglieri Rinella, Luisa Santangelo, Leandro Perrotta e Salvo Catalano”. “In un momento difficilissimo per l’editoria a livello nazionale, stiamo remando – tutti assieme – controcorrente. Abbiamo raccolto la sfida: dopo anni di dura resistenza, proviamo a fare il nostro piccolo grande rinascimento”, conclude Mario Barresi.

– foto Mario Barresi –

(ITALPRESS).