Marsilio eletto Presidente del Gruppo ECR nel Comitato europeo regioni

BRUXELLES (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, è stato eletto, oggi, per acclamazione, nuovo presidente del Gruppo conservatori e riformisti europei (ECR) nel Comitato europeo delle regioni. Guiderà il gruppo politico conservatore nei prossimi due anni e mezzo. Marco Marsilio era stato eletto nel 2020 vicepresidente del Gruppo in occasione dell'elezione di Wladyslaw Ortyl, capo della regione di Podkarpackie, a cui succederà a partire dal 29 giugno prossimo. "Ringrazio tutti i membri del gruppo conservatori e riformisti europei nel Comitato europeo delle regioni per la fiducia che hanno voluto riporre sulla mia persona. Il nostro gruppo rappresenta partiti politici molto importanti nel panorama politico europeo e territori regionali capaci di dare impulso sociale ed economico per un'Europa più coesa. Credo che le comunità locali, ciascuna regione e le radici e i sentimenti di ogni nazione rappresentino la base per la proficua collaborazione tra i diversi Stati europei e la collaborazione reciproca. La mia elezione è un riconoscimento importante anche per l'intero Abruzzo, una regione sempre più considerata in Europa per le importanti potenzialità che sta dimostrando" ha dichiarato il presidente Marsilio. "La mia presidenza punterà a creare una rete tra le Regioni europee governate da rappresentanti del Gruppo ECR, e a pianificare una capacità progettuale in grado di attrarre nuovi finanziamenti sul territorio. Non verrà trascurata la possibilità di attuare convenzioni dirette con quelle regioni che in Comune con l'Abruzzo hanno aspetti commerciali, economici, turistici, in grado di rendere più fluidi i rapporti al fine di riuscire a garantire possibilità di scambi tra territori, aziende, imprese, studenti e giovani" ha concluso. – foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). tvi/com 26-Apr-22 15:22