Martin in pole in Malesia, Bagnaia nono in griglia

SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – Lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac Racing) ha staccato il miglior tempo in 1.57.790, polverizzando il record del tracciato malese e ottenendo del Gran Premio della Malesia nella MotoGp. Alle sue spalle a completare la prima fila, Enea Bastianini (+0"456) su Ducati e Marc Marquez (+0"664) su Honda, distanziati rispettivamente di quattro e sei decimi. In seconda fila le due Ducati del team Mooney VR46 con Bezzecchi quarto (+0"700) e Marini (+0"789) sesto e in mezzo la Suzuki di Rins (+0"785). Per trovare i contendenti per il mondiale, bisogna scorrere la classifica fino al 9° posto, dove c'è il leader della classifica iridata Francesco Bagnaia (Ducati +1"072), caduto nel corso della Q2. Decimo Aleix Espargaro (Aprilia), ancora più indietro Fabio Quartararo. Il pilota della Yamaha chiude 12esimo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS) mga/ari/red 22-Ott-22 10:26