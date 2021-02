Mastronardi è Carla Fracci, iniziate a Roma le riprese del film Rai

ROMA (ITALPRESS) – Sono iniziate a Roma le riprese di "Carla" con Alessandra Mastronardi nel ruolo di Carla Fracci, il primo film tv sulla vita della grande ballerina italiana. Una coproduzione Rai Fiction – Anele, diretto da Emanuele Imbucci e prodotto da Gloria Giorgianni con Fabio Scamoni, in onda prossimamente su Rai1. Liberamente ispirato all'autobiografia di Carla Fracci "Passo dopo passo – La mia storia" e realizzato con la consulenza diretta della stessa Carla Fracci, del marito Beppe Menegatti e della loro collaboratrice storica Luisa Graziadei, il film ripercorre il percorso umano e professionale di un'icona della danza mondiale, universalmente riconosciuta come una delle più grandi étoile del XX secolo e definita nel 1981 dal New York Times "prima ballerina assoluta". Dopo le prime settimane di riprese a Roma e Orvieto, il set si sposterà a Milano e in particolare al Teatro alla Scala che, per la prima volta nella sua storia, apre le porte a una produzione fiction permettendo di girare all'interno dei suoi storici e prestigiosi spazi, per celebrare un'artista che proprio nell'accademia di danza del Teatro alla Scala ha mosso i suoi primi passi nel 1946, diplomandosi nel 1954 e diventando prima ballerina nel 1958. "Carla" è una coproduzione Rai Fiction – Anele. Un film tv da 100 minuti diretto da Emanuele Imbucci, prodotto da Gloria Giorgianni con Fabio Scamoni. Produttori Associati Tore Sansonetti e Carlotta Schininà. Produttori Rai Lorenza Bizzarri e Gianluca Casagrande. Scritto da Graziano Diana e Chiara Laudani, con la collaborazione di Emanuele Imbucci e Fabio Scamoni. Con la consulenza di Carla Fracci, Beppe Menegatti e Luisa Graziadei. Liberamente ispirato all'autobiografia di Carla Fracci, "Passo dopo passo – La mia storia". In onda prossimamente su Rai1. (ITALPRESS). mgg/com 02-Feb-21 18:48