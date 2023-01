Mattarella ad ambasciatore Iran “Ferma condanna per brutale repressione”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, per la presentazione delle lettere credenziali, il nuovo ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran, Mohammad Reza Sabouri. Nel breve colloquio il presidente Mattarella ha espresso "la ferma condanna della Repubblica Italiana e la sua personale indignazione per la brutale repressione delle manifestazioni e per le condanne a morte e l'esecuzione di molti dimostranti", si legge in una nota del Quirinale. Al tempo stesso il capo dello Stato ha sollecitato l'ambasciatore "a rappresentare presso le autorità della Repubblica Islamica dell'Iran l'urgenza di porre immediatamente fine alle violenze rivolte contro la popolazione. Il rispetto con cui l'Italia guarda ai partner internazionali e ai loro ordinamenti trova un limite invalicabile nei principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo". Era presente all'incontro il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli. – foto ufficio stampa Quirinale – (ITALPRESS). sat/com 11-Gen-23 18:09