Mattarella convoca Draghi, “Serve un governo di alto profilo”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per domani a mezzogiorno l'ex presidente della Bce Mario Draghi. Lo ha comunicato il consigliere per l'informazione del capo dello Stato, Giovanni Grasso, dopo le comunicazioni dello stesso Mattarella al termine dell'incontro con il presidente della Camera Roberto Fico. Nel suo intervento, Mattarella ha sottolineato come "vi sono due strade dare immediatamente vita a un governo adeguato a fronteggiare le emergenze, o immediate elezioni anticipate", annunciando come "conferirò presto un nuovo incarico per formare un governo che faccia fronte con tempestività alle emergenze". In tal senso "avverto il dovere di rivolgere un ulteriore appello alle forze politiche presenti in Parlamento perchè conferiscano fiducia a un governo di alto profilo con nessuna formula politica", ha osservato. Per il presidente della Repubblica "il lungo periodo di campagna elettorale e la conseguente riduzione dell'attività di governo, coinciderebbe con un momento cruciale dell'Italia. Sotto il profilo sanitario i prossimi mesi saranno quelli in cui si può sconfiggere il virus o rischiare di essere travolti. Questo richiede un governo nella pienezza delle sue funzioni". Infine, Mattarella ha ricordato che "dal momento in cui si sciolgono le Camere a quello delle elezioni sono necessari almeno 60 giorni. Successivamente ne occorrono 20 per proclamare gli eletti. Questi devono nei successivi giorni nominare gli organi di presidenza. Occorre formare il governo che deve ottenere la fiducia. Nel 2013 sono trascorsi quattro mesi, nel 2018 sono trascorsi cinque mesi, si tratterebbe di tenere il nostro paese con un governo senza pienezza di funzioni per mesi cruciali". (ITALPRESS). tan/ads/red 02-Feb-21 21:58