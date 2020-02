Mattarella “Il germe dell’odio non e’ sconfitto per sempre”

SANT'ANNA DI STAZZEMA (LUCCA) (ITALPRESS) – "Dobbiamo essere vigili: i mutamenti epocali offrono opportunita' in ogni campo ma provocano spesso paura, disorientamenti, chiusure. Il germe dell'odio non e' sconfitto per sempre. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella a Sant'Anna di Stazzema, in occasione del 50^ anniversario del conferimento della Medaglia d'Oro al Valor militare alla citta'. "L'Unione Europea, pur con i suoi problemi, rimane il piu' forte antidoto al ritorno dei muri e dei fanatismi", ha aggiunto. (ITALPRESS). sat/red 29-Feb-20 13:17