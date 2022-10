Mattarella ringrazia Draghi e ministri “Ottenuti lusinghieri risultati”

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta al Quirinale la tradizionale colazione di lavoro tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier Mario Draghi e diversi ministri, in vista del Consiglio Europeo, in programma il 20 e 21 ottobre. Si è incentrata come da prassi sui temi all'ordine del giorno del Consiglio Europeo. Secondo quanto si apprende, la parte del leone l'ha fatta la delicatissima questione energetica. Essendo l'ultimo pranzo pre-Consiglio Ue del governo Draghi, il presidente Mattarella ha ringraziato il presidente del Consiglio e i ministri presenti per "l'eccellente lavoro svolto e i lusinghieri risultati ottenuti" e ha chiesto al presidente Draghi di portare il suo saluto e il suo ringraziamento anche agli altri ministri non presenti alla colazione. Al Quirinale, oltre a Draghi erano presenti i ministri Luigi Di Maio (Esteri), Luciana Lamorgese (Interno), Lorenzo Guerini (Difesa), Daniele Franco (Economia), Giancarlo Giorgetti (Sviluppo Economico), Roberto Cingolani (Transizione Ecologica), e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roberto Garofoli. – foto ufficio stampa Quirinale – (ITALPRESS). sat/red 19-Ott-22 15:08