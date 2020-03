Mattarella “Riscoprire le ragioni della solidarieta’ tra i popoli”

ROMA (ITALPRESS) – "Santita', a nome del popolo italiano desidero unirmi a quanti, nel mondo intero e nella Chiesa universale, desiderano farLe giungere oggi le piu' sincere espressioni di affetto e vicinanza in occasione del VII anniversario dell'inizio solenne del Pontificato". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio a Papa Francesco. "Tale ricorrenza coincide quest'anno con un periodo di speciale prova per la diffusione globale del coronavirus Covid-19 – aggiunge Mattarella -. In un contesto drammaticamente segnato dalla pandemia la comunita' internazionale trova nella Sua illuminante Missione Pastorale e nella Sua viva e paterna testimonianza dei piu' alti valori evangelici un pressante invito a riscoprire le ragioni della collaborazione e della solidarieta' tra gli stati e tra i popoli, in adesione all'esigente messaggio di attenzione ai piu' vulnerabili che Vostra Santita' propone con instancabile determinazione all'umanita' tutta". "I Suoi costanti appelli ad abbracciare il dialogo e a rifuggire dalla 'cultura dello scarto' – sottolinea il capo dello Stato – suggeriscono il cammino per affrontare le emergenze globali e perseguire uno sviluppo autenticamente integrale. Auspico vivamente che tale prospettiva possa essere prontamente accolta al fine di poter meglio superare la drammatica sfida dell'oggi e tracciare un luminoso cammino verso il futuro". "In molteplici occasioni Ella ha manifestato la sua speciale vicinanza nei confronti dell'Italia, vicinanza confermata, anche nelle ultime ore, in occasione delle Sue recentissime visite a luoghi di culto che per secoli hanno rappresentato fonti di consolazione e di speranza – prosegue Mattarella -. L'Italia, oggi impegnata a fronteggiare circostanze eccezionali, sa di poter guardare sempre con fiducia e gratitudine alla sollecitudine particolare del Suo primate". (ITALPRESS). sat/com 19-Mar-20 09:38