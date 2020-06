Max Gazze’, tre date a Roma a luglio

ROMA (ITALPRESS) – Lo aveva annunciato sui suoi social pochi giorni fa e ora arriva la conferma ufficiale: Max Gazze' questa estate non si fermera' e il 2, 3 e 4 luglio dara' il via al ritorno dei grandi live con 3 date a Roma, alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Tre serate, nel rispetto delle disposizioni vigenti, che riapriranno la stagione dei concerti e resteranno sicuramente memorabili per i presenti. Max Gazze' sara' accompagnato dalla sua band storica; nessuna formazione ridotta ne' di musicisti, ne' di crew tecnica e di produzione, tutti di nuovo sul palco per rilanciare la filiera della musica dal vivo. La scaletta mescolera' i successi dei primi album ai brani piu' recenti e non mancarenno le sorprese, in un viaggio nella trasversalita', da sempre caratteristica fondamentale dell'artista. (ITALPRESS). mgg/com 05-Giu-20 16:59