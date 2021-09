Mazzarri nuovo allenatore del Cagliari

CAGLIARI (ITALPRESS) – "Il Cagliari comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Walter Mazzarri, che ha firmato un contratto con il club sino al 30 giugno 2024. Contestualmente arrivano in rossoblù il vice allenatore Claudio Bellucci, il preparatore atletico Giuseppe Pondrelli, il collaboratore tecnico Claudio Nitti e il match analyst Cristian Guerrini". Questa la nota emessa oggi dalla società sarda, che ha affidato dunque la guida tecnica al toscano ex Napoli, Inter e Torino, che prende il posto dell'esonerato Leonardo Semplici. "Esperienza maturata ai massimi livelli, sia in ambito nazionale – sono ben 462 le panchine in Serie A – che internazionale. Gioco propositivo, carisma e tanta grinta: per mister Mazzarri inizia ora una nuova sfida", si legge ancora nel comunicato odierno del Cagliari. (ITALPRESS). pdm/com 15-Set-21 10:50