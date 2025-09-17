Med-Or Italian Foundation, al via a Palermo la tre giorni internazionale

PALERMO (ITALPRESS) – Si è svolta oggi, 17 settembre, a Palermo la seconda riunione dell’International Board della MedOr Italian Foundation, che ha dato il via ai lavori della tre giorni di attività e incontri promossi dalla Fondazione in Sicilia. Infatti, nelle giornate di giovedì 18 e venerdì 19 settembre, avrà luogo l’evento “Palermo, crocevia del Mediterraneo”, conferenza internazionale che sarà aperta dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e vedrà gli interventi del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e della Cultura, Alessandro Giuli. Nel corso delle due giornate, oltre alla partecipazione dei ministri, sono previsti anche quattro sessioni di dibattito in cui si alterneranno numerosi interventi di esperti internazionali, accademici, rappresentanti delle istituzioni per discutere di geopolitica, sicurezza, innovazione e ricerca, diplomazia culturale.

Durante la riunione dell’International Board della Fondazione, che raccoglie al suo interno personalità di spicco provenienti da 29 diversi paesi, si è discusso dei principali temi dell’attualità politica internazionale e dell’importanza del confronto e del dialogo tra l’Occidente e il Sud del mondo, rilanciando con forza l’importanza del dialogo e della cooperazione. In particolare, sono state discusse alcune possibili iniziative di collaborazione di cui Med-Or potrà farsi portavoce, rivolte ai paesi arabi e africani, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni tra i paesi dei tre continenti che affacciano sul Mediterraneo.

