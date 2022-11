Meloni al G20 “Siamo in acque tempestose, affrontare sfide con coraggio”

BALI (INDONESIA) (ITALPRESS) – "Quando l'Indonesia ha assunto la presidenza del G20 era impossibile prevedere che la Russia avrebbe invaso l'Ucraina e il devastante impatto che avrebbe avuto sull'ordine mondiale e sulle nostre economie". Ma "nonostante le difficoltà, oggi siamo qui perché teniamo al G20, vogliamo sottolinearne l'importanza e siamo consapevoli del ruolo insostituibile che svolge nelle questioni globali". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla sessione plenaria del G20 su sicurezza alimentare ed energetica, a Bali. Secondo Meloni "per riuscire nella sua missione il G20 deve avere il coraggio di confrontarsi con le sfide più difficili, a partire dalle conseguenze del conflitto ucraino in ambito economico, energetico e alimentare". "Grazie presidente Widodo per averci accolto nella stupenda Bali e per aver guidato abilmente il G20 quest'anno in acque così tempestose", ha detto il premier rivolgendosi al presidente indonesiano". – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). sat/red 15-Nov-22 08:53