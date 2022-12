Meloni “Fisco, giustizia e presidenzialismo, non perderemo tempo”

ROMA (ITALPRESS) – "Le prossime riforme da fare sono su fisco, burocrazia, giustizia e presidenzialismo. Siamo già al lavoro su queste materie perché noi non perderemo tempo per dare a questa nazione quello che merita". Lo dice il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua rubrica video su Facebook "Gli appunti di Giorgia". "Ieri è stata approvata la manovra e ne vado fiera, nonostante la ristrettezza di tempi e di risorse non abbiamo rinunciato a fare una manovra politica, che contiene delle scelte, cominciamo a mantenere gli impegni presi con i cittadini", sottolinea Meloni, che aggiunge: "Questo governo non vuole solo gestire l'ordinario ma vuole dare alla nazione una dirittura, una visione industriale, un'idea di quale debba essere il rapporto tra Stato e cittadini, tra Stato e contribuenti e mi pare che questa legge di bilancio cominci a fornire questi elementi". "Sono contenta perché la manovra l'abbiamo approvata addirittura in anticipo rispetto a governi che erano in sella da molto più tempo di noi. Questo è anche un segnale di stabilità di questa maggioranza, per una volta tanto avremo un governo duraturo capace di andare avanti", dice ancora il premier, che si dice "ottimista per il nuovo anno, l'unica cosa che spero è che con i primi provvedimenti di questo governo siamo riusciti a trasferire un po' di ottimismo, di fiducia nelle istituzioni – aggiunge -, in una politica e in un governo che non hanno padroni e che non guardano in faccia a nessuno, che fanno semplicemente quello che è giusto fare e che va fatto". – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). xb1/sat/red 30-Dic-22 18:46