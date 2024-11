Meloni incontra Rutte “La Nato pilastro imprescindibile per sicurezza”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il segretario generale della NATO, Mark Rutte. "Al centro dell'incontro – si legge in una nota di Palazzo Chigi – il ruolo dell'Alleanza atlantica quale pilastro imprescindibile per la sicurezza comune a fronte delle molteplici aree di instabilità, nonché il contributo di primo piano dell'Italia alla difesa euroatlantica a 360 gradi. Discussi anche il sostegno alla legittima difesa dell'Ucraina, il rafforzamento del pilastro europeo dell'Alleanza anche a favore di un'industria della difesa sempre più innovativa e competitiva, nonché il necessario adattamento della NATO alle nuove sfide di sicurezza. Condivisa, inoltre, la necessità strategica della piena attuazione del nuovo approccio verso il fianco sud deciso al Vertice di Washington". "L'Italia è un Paese leader per la qualità e la quantità della sua azione, oltre che primo contributore in termini assoluti nella Nato per le missioni dell'alleanza atlantica", ha sottolineato Meloni nel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro. "Faccio il mio in bocca al lupo e congratulazioni da parte del Governo italiano a Mark Rutte per il nuovo ruolo di segretario generale della Nato – ha esordito Meloni -. Un incarico di estrema responsabilità, in un momento in cui tutto viene messo in discussione dalla guerra d'aggressione russa all'Ucraina, con effetti destabilizzanti molto oltre i confini entro i quali si consuma. Una situazione di instabilità che ha aperto molti nuovi fronti e che impone di saper modulare in maniera diversa la nostra azione". Per Meloni "è necessario che la Nato sia sempre più capace di evolvere per essere all'altezza di un tempo che intorno a noi sta cambiando". "Al pilastro nord-americano della Nato deve affiancarsi un pilastro europeo, in una visione condivisa con il nuovo segretario generale – ha proseguito il premier -. È essenziale inoltre lavorare ad un'industria europea della difesa, che sia innovativa e competitività, sfruttando la complementarietà tra la Nato e l'Unione Europea. Fondamentale è dunque garantire la collaborazione internazionale, sia in Europa che con i nostri alleati nord-americani". "Rafforzare la difesa è una priorità della Nato, oltre a quella legata alla capacità industriale, annuncio con favore gli 8,2 miliardi di euro che l'Italia investirà per il rinnovamento della strumentazione delle proprie forze armate. L'Italia è un alleato storico, forte e che contribuisce in moltissimi modi alla sicurezza atlantica – ha detto il segretario generale Rutte -. Voglio ringraziare il primo ministro Meloni per il suo grande sostegno all'Ucraina. La priorità di quest'alleanza è rinforzare la nostra difesa, per tenere al sicuro il nostro miliardo di persone, un dovere della Nato. Stiamo rafforzando la nostra capacità industriale, producendo più navi, missili e proiettili". – Foto screenshot da video Palazzo Chigi – (ITALPRESS). xi6/sat/red 05-Nov-24 14:45