Meloni “Italia in prima fila per sostegno Ucraina e percorso di pace”

ROMA (ITALPRESS) – "L'Ucraina difende quel valore di libertà" e "Italia è in prima fila nel sostegno" a questo paese. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a margine del vertice della Comunità politica europea, a Chisinau in Moldova. Ci confronteremo con "i nostri alleati, valutando insieme cosa si debba fare sia per aiutare gli ucraini a difendersi, sia per favorire un percorso che ci porti a terminare il conflitto, che però non può passare sulla testa del popolo ucraino". Per poi aggiungere "Stiamo aiutando l'Ucraina a 360 gradi e lo faremo finché sarà necessario" ha aggiunto. "Stiamo aiutando l'Ucraina a 360 gradi e lo faremo finché sarà necessario". "L'Ucraina difende anche la nostra sicurezza", ha ricordato il presidente del Consiglio, sottineando, quindi, come "La Moldova ha un ruolo importante in questi "tempi difficili" ed "è un'altra nazione a rischio aggressione, senza quello che stanno facendo gli ucraini". Foto: agenziafotogramma.i (ITALPRESS). xi2/sat/red 01-Giu-23 13:12