Meloni “L’agricoltura italiana va difesa e valorizzata”

ROMA (ITALPRESS) – "L'agricoltura è l'esempio per eccellenza dell'economia reale. E quella italiana detiene, in termini di qualità dei prodotti agroalimentari, il primato comunitario delle DOP e delle IGP, che sono oltre il 22% sull'intero registro dell'Unione Europea. Noi siamo la prima agricoltura green d'Europa e la sesta del mondo. Possediamo un patrimonio di tipicità, qualità, sicurezza alimentare, cura del territorio che deve assolutamente essere tutelato e valorizzato. Per difendere questa ricchezza abbiamo innanzi tutto bisogno di proteggere i nostri agricoltori, promuovendo contratti di filiera che garantiscano una remunerazione adeguata del prodotto agricolo". Così, in un video su Facebook, il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Dobbiamo difendere le nostre terre dal cambiamento climatico e dalla siccità, con l'implementazione dei bacini idrici e il miglioramento dei sistemi di irrigazione, dando impulso all'agroindustriale come strumento fondamentale per l'innovazione e per la tutela della biodiversità italiana", aggiunge. "E poi Fratelli d'Italia vuole tutelare i nostri prodotti del Made in Italy, impedendo che vengano introdotti sistemi di classificazione come il Nutriscore, discriminatori e penalizzanti del nostro agroalimentare e contrastando le frodi e la concorrenza sleale come quella dell'italian sounding, che ci ruba decine di miliardi di euro ogni anno. Fratelli d'Italia ha lavorato e continuerà a lavorare sodo in questo senso, per garantire all'agricoltura il sostegno che merita, perché la nostra terra è la nostra vera ricchezza", conclude Meloni. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). ads/sat/red 20-Ago-22 11:19