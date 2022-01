Meloni “No a un Governo con tutto e il suo contrario”

ROMA (ITALPRESS) – "Il Governo dei leader? Non mi sento garantita da un esecutivo che mette insieme tutto e il contrario di tutto, il problema della democrazia è che devi avevere una maggioranza coesa che sostenga il governo e questo si fa con le elezioni". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa. "Il tema non è chi sta al governo, il tema è chi sostiene la maggioranza – ha aggiunto -. Non mi pare che gli ultimi governi abbiano risolto molto". Sul Quirinale "continuo a chiedere quello che ho sempre chiesto: la compatezza della coalizione che Fdi può garantire e ha sempre garantito", ha spiegato Meloni. "Mi pare che in queste ore, fuori dal campo del centrodestra, la trattativa non sia tanto sul prossimo presidente della Repubblica ma sulla legge elettorale e molti vogliono la garanzia su una legge proporzionale – ha proseguito Meloni -. Mi pare che siano sono al lavoro su come difendere alcuni partiti che gli italiani non vogliono più. Io sono per la compatezza del centrodestra, contro la politica degli inciuci, mi pare che alcuni partiti si stiano muovendo solo a difesa degli interessi personali e non della nazione". (ITALPRESS). ror/sat/red 13-Gen-22 16:39