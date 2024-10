Meloni “Non chiederemo nuovi sacrifici agli italiani”

ROMA (ITALPRESS) – "Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose secondo cui il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini. E' falso. Questo lo facevano i governi di sinistra. Noi le tasse le abbassiamo come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite Iva. Voglio essere chiara ancora una volta. La cultura politica di questo governo è quella di ridurre le tasse, sostenere famiglie e imprese, non la cultura di gravare ulteriormente sui cittadini, nonostante dall'opposizionie alcuni vorrebbero l'introduzione di patrimoniali o ulteriori imposte. Noi resteremo fedeli al nostro impegno: lavorare per una manovra che rilanci l'economia, migliori la vita degli italiani, senza chiedere loro nuovi sacrifici". Così sui social la premier Giorgia Meloni. (ITALPRESS). -Foto: Palazzo Chigi- ads/r 09-Ott-24 16:24