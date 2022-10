Meloni “Se chiamati a governare daremo risposte immediate ed efficaci”

MILANO (ITALPRESS) – "Se noi dovessimo essere chiamati a governare questa nazione, vorrei fosse chiaro da subito che abbiamo in mente di dare risposte efficaci e immediate ai problemi della nazione. In questi giorni ho scelto di limitare le uscite pubbliche per dedicarmi anima e corpo ai dossier più ingenti che la politica dovrà affrontare nei prossimi mesi". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, aprendo l'intervento dal palco del Villaggio Coldiretti di Milano. "L'obiettivo – aggiunge – è quello di restituire una strategia industriale a questa nazione che da tempo non ce l'ha". Quello con Silvio Berlusconi di stamattina è stato un "incontro concreto e cordiale. Siamo d'accordo sule priorità e sulle prime cose da fare". (ITALPRESS). -foto xa1- xa1/mgg/red 01-Ott-22 15:28