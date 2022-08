Meloni “Squadra di governo in base a risultato del voto”

MILANO (ITALPRESS) – "Da che mondo è mondo le squadre di governo si fanno sulla base del risultato elettorale: significa rispettare quello che pensano i cittadini e le indicazioni che i cittadini ti danno. Questo non vuole dire che non si possano indicare uno o due ministri e qualche personalità prima del voto, ma non credo che si possà indicare la squadra di governo". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Controcorrente Estate, su Rete4. "Salvini è già stato ministro dell'Interno ed è sicuramente una persona capace in quel ruolo, però penso che siano cose non che si definiscono prima o che debba deciderle io in televisione, ma sono materie che si discutono in coalizione sulla base di quello che decidono gli italiani", ha aggiunto. "Sono abituata a combattere le battaglie prima di dichiararle vinte, le campagne elettorali sono difficili e imprevedibili, soprattutto per noi. La sinistra ha strumenti più potenti dei nostri per fare campagne elettorali, ma la gente li ha visti al governo e ha visto la nostra compattezza e vede la nostra alleanze più credibile. L'intesa Pd-Calenda è una buona notizia perché torna la politica, il bipolarismo", ha chiosato Meloni. (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- trl/ads/red 03-Ago-22 21:32