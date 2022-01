Messina: omicidio nel quartiere di Camaro, c’è anche un ferito grave

Omicidio nel pomeriggio nel rione di Camaro San Luigi, a Messina. un uomo di 31 anni, Giovanni Portogallo, è stato raggiunto da quattro colpi di pistola, un’altra persona è rimasta ferita in modo grave. L’omicidio è avvenuto in via Eduardo Morabito, uno dei vicoli interni.

Giovanni Portogallo era in motorino con un amico di 35 anni, G.C. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri di Messina, che stanno indagando e che hanno raccolto le voci di alcuni testimoni, i due stavano passeggiando, quando alle 14.30 sono stati affiancati da un motorino con a bordo altre due persone.

Ad esplodere i primi colpi di pistola il passeggero del ciclomotore, ma Giovanni Portogallo e l’amico, forse già feriti, sono riusciti a fuggire a piedi, ma poco dopo sono stati raggiunti dal killer che ha sparato altri colpi di pistola. Portogallo è morto mentre l’amico in fin di vita è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Piemonte in condizioni che i sanitari hanno definito gravissime.

G.C. ha subito un complesso intervento chirurgico e avrebbe perso molto sangue. Uno dei proiettili gli si è conficcato nel collo. In serata i carabinieri del comando provinciale di Messina, con il coordinamento della procura, hanno condotto un uomo in caserma per interrogarlo. E’ sospettato di essere la persona che ha sparato. Ancora nessuna traccia del complice.

Si ipotizza a un regolamento di conti nell’ambiente della criminalità locale perché sia la vittima che la persona sospettata di avergli sparato avrebbero precedenti per droga, come l’uomo rimasto ferito nell’agguato. Dopo gli spari la gente si è riversata in strada e sono subito arrivati anche i parenti della vittima, disperati non appena hanno visto il congiunto senza vita.

Per tutto il pomeriggio i carabinieri hanno interrogato numerose persone e, tra loro, alcune che nel momento degli spari si trovavano in strada. Il rione Camaro San Luigi è noto alle forze dell’ordine ed è considerato uno dei principali luoghi dello spaccio di sostanze stupefacenti a Messina.