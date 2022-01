Messina: serra in casa per coltivare marijuana, arrestato uomo di 39 anni

Una serra artigianale attrezzata con lampade e fertilizzanti per la coltivazione di marijuana è stata scoperta a Messina dai carabinieri, che hanno arrestato un uomo di 39 anni, colto in flagranza di reato per coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In casa i carabinieri della stazione di Messina-Tremestieri, insospettiti dall’insolito via vai di persone, hanno scoperto una serra artigianale,attrezzata con lampade e sostanze fertilizzanti, con 62 piante di marijuana di altezza compresa tra i cinquanta centimetri e un metro. Trovati anche numerosi barattoli di vetro contenenti complessivamente mezzo chilo di marijuana già pronta per essere spacciata. L’uomo si trova ora ai domiciliari, mentre la marijuana è stata inviata al Ris (Reparto investigaizoni scientifiche) per le analisi di laboratorio.