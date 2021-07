Meteo: Palermo resta avvolta da caldo e afa, domenica da bollino arancione

Palermo resta intrappolata nella morsa dell’afa. La Protezione civile regionale ha diffuso il bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido da mezzanotte e per le successive 24 ore. Livello 2 (colore arancione) nella provincia di Palermo, per quanto riguarda il rischio di ondate di calore previste per domenica 4 luglio. Si attesta sui 37 gradi centigradi, la previsione relativa alla temperatura massima percepita. Il rischio di incendi, nella provincia di Palermo prevede una pericolosità ‘media’ e un livello di ‘preallerta’ (colore arancione).