Metsola incontra Meloni “L’Italia ha un ruolo centrale in Europa”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato nella sede di Bruxelles del Parlamento Europeo il presidente Roberta Metsola. Meloni era accompagnata dal ministro per le Politiche Comunitarie Raffaele Fitto. In agenda per il premier anche l'incontro con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, alle 17.30, e infine alle 19 con Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo. "Benvenuta Presidente Giorgia Meloni all'Europarlamento. L'Italia ha sempre avuto un ruolo centrale nell'UE. Più che mai – con l'invasione Russa dell'Ucraina, prezzi dell'energia alle stelle e inflazione in aumento – dobbiamo rimanere uniti. Siamo più forti se stiamo insieme", scrive su Twitter il presidente Metsola. – foto ufficio stampa Parlamento Europeo – (ITALPRESS). sat/red 03-Nov-22 17:16