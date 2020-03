Mezzi corazzati a Palermo seminano il panico, ma il coronavirus non c’entra

Panico questa mattina per la presenza in strada di mezzi corazzati a Palermo. La tensione dovuta alla diffusione del coronavirus è alle stelle, le notizie allarmanti e la visione di una colonna di carri armati non contribuisce di certo a distendere il sistema nervoso.

I mezzi erano blindo Centauro e veicoli Lince dell’esercito in forza al reggimento “Lancieri d’Aosta” che transitavano nei pressi del porto dopo essere tornati da una campagna di esercitazioni a fuoco nel poligono di Capo Teulada in Sardegna. Ma i passanti, anche con toni coloriti (guarda il video), hanno collegato la presenza dei corazzati con al diffondersi del coronavirus. Per fortuna un comunicato ha svelato il mistero e lasciato spazio al sorriso.