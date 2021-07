Miccichè “All’Ars impugnato 6,4% articoli approvati, cifra irrisoria”

PALERMO (ITALPRESS) – “La percentuale degli articoli impugnati dell’8,3% lo scorso anno, questo anno è stata del 6,4%: ci stiamo avvicinando verso quella percentuale minima che è il 5%, meno ritengo sia impossibile. Comunque è una cifra considerata irrisoria rispetto alle altre regioni che hanno impugnative più importanti rispetto alla nostra assemblea”. Lo ha detto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè nel corso della cerimonia del ventaglio all’Ars.

“Le leggi – ha continuato il presidente dell’Ars – devono uscire dalle commissioni senza dubbi, i dubbi devono essere politici. In aula si discuta di questi dubbi, ma non possono esserci dubbi come è avvenuto in questa legislatura fin troppe volte”.

(ITALPRESS).