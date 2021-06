Miccichè: “La polemica sull’assenza di Musumeci in Aula è una minc…”

Gianfranco Miccichè si schiera a difesa di Musumeci accusato dalle opposizioni di non essere stato presenta ieri in Aula durante la discussione della mozione contro l’assessorato alla Sanità per la gestione della pandemia.

“Siamo sempre alle solite, uno può contestare quando c’è veramente da contestare. Ieri c’era una mozione sull’assessorato alla Sanità, è venuto l’assessore e ha risposto. Punto. Quando si inventano minchiate tanto per fare casino è una cosa che non ha molto senso” – ha commentato goliardicamente Miccichè.

“Questa opposizione spesso ha fatto opposizione seria e io sono stato il primo a lasciargli lo spazio: quella di ieri mi pare una minchiata – ha rimarcato- . Non lo considero un problema il fatto che il presidente non sia venuto in Aula, c’era l’assessore”.

“Musumeci, abbiamo scoperto, non ama molto l’Aula – ha aggiunto -. Non l’ha frequentata moltissimo. Secondo me ha fatto male, secondo me frequentare quell’Aula fa bene, ma nulla a che vedere con regole che non vengono rispettate. Le regole sono state rispettate”.